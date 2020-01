Anna Falchi: chi è e cosa fa oggi la showgirl italiana

Anna Falchi è una delle showgirl italiane più belle e famose, con una lunga carriera nella tv e nel cinema italiano. Nata in Finlandia a Tampere (di madre finlandese), è del 1972 e il suo nome completo è Anna Kristiina Palomäki Falchi.

Anna Falchi: chi è, quanti anni ha, marito, fidanzato, figlia, profilo Instagram, età della showgirl tifosa della Lazio

Anna Falchi è arrivata in Italia all’età di 6 anni, e la sua carriera inizia da giovanissima, quando partecipa a Miss Italia: è il 1989, lei ha solo 17 anni e riesce ad arrivare seconda nel concorso. E’ soltanto l’inizio di una lunga carriera, che comincia con apparizioni in spot tv e video musicali, prima di mettere piede al cinema con il film “Nel continente nero“.

Probabilmente la notorietà assoluta Anna Falchi la ottiene quando partecipa al film “SPQR” di Carlo Vanzina: nella commedia, rimane iconico il personaggio da lei interpretato, Poppea, con una scena di nudo parziale in doccia rimasta negli occhi di tanti italiani, in compagnia di Massimo Boldi.

In seguito al cinema partecipa a diversi film come Miracolo Italiano, Paparazzi, l’allenatore nel pallone 2, L’uomo nero e I milionari. In tv la sua presenza è ancora più massiccia, in trasmissioni e come ospite. L’apice del successo lo raggiunge con la partecipazione al Festival di Sanremo, insieme a Claudia Koll, come valletta.

Nella vita privata, Anna Falchi è tifosissima della Lazio. Sposata con Stefano Ricucci nel 2015, si è separata dopo un anno e poi ha iniziato una relazione con l’imprenditore Denny Montesi, con il quale ha una figlia, Alyssa.

Dal 2012 invece è legata sentimentalmente ad Andrea Ruggeri, politico italiano e nipote del giornalista Bruno Vespa.