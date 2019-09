Anna Falchi, foto sexy su Instagram. “Il fisico regge, ne approfitto”

Per una delle bellissime dello showbiz italiano, Anna Falchi, il tempo sembra davvero non passare mai. Guardare per credere: il suo profilo Instagram è pieno di foto in cui la soubrette appare più sexy che mai, nonostante lo scorrere delle lancette.

E l’utilizzo di Instagram per farsi ammirare è stato argomento di discussione durante il programma tv di Rai 1, Storie italiane. Anna Falchi è stata intervistata e le è stato chiesto proprio delle sue foto sexy, in particolare considerando anche i commenti poco carini degli hater.

Anna Falchi: età, altezza, wiki, carriera. L’intervista a Storie Italiane: dove vive, compagno, figlia e avvistamento UFO

Le foto di Anna Falchi, infatti, hanno anche ricevuto commenti poco lusinghieri, come “Sei troppo pallida” o “Prendi un po’ di sole”. Degli sfottò ai quali la bella Anna ha risposto a dovere: “Un po’ di critiche ci stanno. Non ho haters, però rispondo. Io rispondo anche. Mi piace compiacermi, per qualche like in più. Instagram lo uso come una vetrina, mi autopromuovo. Sono stata sempre considerata un sex symbol. Finché mi regge il fisico ne approfitto.”

Nell’intervista, Anna Falchi ha parlato anche del suo rapporto con la figlia Alyssa. “Ha quasi nove anni. E’ una signorina a tutti gli effetti. E’ molto saggia, giudiziosa. Siamo già complici, amiche, facciamo tutto assieme. Condividiamo tante esperienze. Mi dà anche lezioni di vita, mi dà quelle parole di conforto al momento giusto.”

Momento di commozione, poi, con un videomessaggio da parte della nipotina Nina. “L’ho vista crescere – ha spiegato l’attrice. “Andiamo in giro e ci prendono per sorelle. Anche lei ci regala grandi soddisfazioni. Con sua sorella Stella, sono bravissime a scuola.”

L’aneddoto più interessante forse è però quello che Anna Falchi racconta in merito al presunto avvistamento di un Ufo all’età di 10 anni. “Mi è successo – ammette l’attrice. “Non sono la prima né l’ultima. Spesso mi chiamano per dire qualcosa di più. A 10 anni, mi è capitato di vedere la navicella che noi affermiamo di essere quella degli Ufo. Magari la Nasa, qualche anno fa, aveva già iniziato a studiare nuovi mezzi di trasporto. Non ho visto degli ometti verdi. Credo che ci sia un’altra Terra, magari persone più evolute di noi.”