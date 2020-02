Anna Falchi si spoglia ancora per la Lazio: il suo scatto è super hot

Ormai è un’abitudine fissa: ogni volta che la Lazio vince Anna Falchi si spoglia e posta una foto su Instagram. E vista la stagione che sta disputando la squadra biancoceleste il rutale si è ripetuto decine di volte. Non poteva certo fare eccezione la vittoria sull’Inter, che ha regalato a Immobile e compagni il secondo posto in solitaria.

Pochi minuti dopo il fischio finale ecco che Anna Falchi ha postato una nuova foto su Instagram, sempre molto provocante. Un’abitudine che di certo fa felici i tifosi della Lazio, ma probabilmente anche quelli delle altre squadre, che passeranno oltre i colori per ammirare la bellezza della showgirl super tifosa biancoceleste.

Anna Falchi e la promessa scudetto

Il letto è sempre quello, così come il sorriso. Raggiante dopo ogni vittoria della Lazio. Anna Falchi è da sempre tifosissima, tanto alcune settime fa ha fatto una promessa: se la Lazio vince lo scudetto farà una sorpresa a tutti i tifosi biancocelesti.

Inutile dire che i supporters della Lazio sono già in fibrillazione e l’eventualità che la showgirl sia chiamata a dare seguito alla sua promessa è assai probabile visto il campionato straordinario della Lazio. Secondo posto in solitaria, Juve ad un punto e la parola scudetto che ora non fa più paura. In attesa che il sogno della Lazio si realizzi Anna Falchi delizia i suoi tifosi con scatti sempre più hot.