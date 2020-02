Anna Maria Trono Over, chi è: età e passato della dama che corteggia Marcello

Il Trono Over di Uomini e Donne è solito regalare novità e colpi di scena. Così come nuove conoscenze che di puntata in puntata si instaurano ed evolvono fino ad arrivare ad una frequentazione o alla fine di ogni rapporto. Nelle ultime settimane l’arrivo nel parterre maschile di Marcello ha generato diverse situazioni.

Il nuovo cavaliere ha infatti attirato su di sé l’attenzione di diverse dame, anche di età differenti. Come ad esempio Barbara, che è stata però attaccata da Gianni che insinuato che la dama volesse conoscerlo solo per la sua posizione lavorativa e non tanto per un reale interesse. Marcello è tra i cavalieri più corteggiati, tanto che sono arrivate altre dame per conoscerlo, tra queste Anna Maria, che ha deciso di accettare in studio.

Chi è Anna Maria di Uomini e Donne

La nuova dama Anna Maria, arrivata nell’ultima puntata del Trono over di Uomini e Donne è parsa subito molto determinata nel conoscere Marcello, che ha deciso per questo di tenerla. Scopriamo meglio chi è Anna Maria: di lei si sa ancora poco ovviamente visto che arrivata ultimamente nello studio di Uomini e Donne.

Nel corso della sua presentazione ha rivelato però alcuni dettagli interessanti, rendendo anche noto quanti anni ha. Anna Maria ha infatti 50 anni, è stata sposta per due volte ed è vedova, come ha raccontato lei stessa: “Sono vedova, sono stato sposata due volte. Dalla prima mi sono separata. Nella seconda ho avuto un uomo meraviglioso di ventun anni più di me. Al contrario di quello che ho sentito è che ho l’impressione che ti sia una persona perbene”, aveva dichiarato in presentazione.