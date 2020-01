Anna Mazzamauro: chi è la signorina Silvani dei film di Fantozzi

Anna Mazzamauro è un’attrice italiana, rimasta nell’immaginario collettivo come la signorina Silvani della saga di film di Fantozzi di Paolo Villaggio, ovvero il personaggio della donna “dei sogni” del simpatico ragioniere.

Anna Maria Mazzamauro è nata nel 1938 a Roma. Negli anni Sessanta inizia a intraprendere la carriera di attrice, ma inizia aprendo un piccolo teatro nel centro storico romano, Il Carlino. In questa cornice recitano artisti del calibro di Elio Pandolfi e Bruno Lauzi, prima che un incendio nel 1968 lo distruggesse.

Al cinema invece debutta nel 1967 con Pronto… c’è una certa Giuliana per te di Massimo Franciosa. Partecipa poi a diverse commedie, prima di essere scelta come signorina Silvani nella saga di Fantozzi.

Nel 2013 ha ricevuto il Premio Charlot alla carriera e nel giugno 2014 si è guadagnata il premio “Queen of Comedy” al Festival MIX Milano. Anna Mazzamauro ha ricevuto anche una nomination al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per Fantozzi e Fantozzi in paradiso.

Nella vita privata, ha vissuto un matrimonio con lo scenografo e costumista Bartolomeo Scavia, da cui ha avuto sua figlia Guendalina.