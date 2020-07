Anna Pettinelli, età e storia con Stefano Macchi dell’ex concorrente di Temptation Island

Simpatica, esplosiva, a tratti irriverente. Nel corso degli anni Anna Pettinelli si è fatta conoscere in tutta la sua energia al pubblico italiano, che l’ha potuta apprezzare in molte vesti diverse. Speaker radiofonica, presentatrice, ultimamente anche concorrente di Temptation Island, programma di Canale 5 seguitissimo dai giovani.

In quel contesto ha dato prova della sua gelosia nei confronti del compagno Stefano Macchi, diversi anni più giovane di lei. L’esperienza televisiva ha messo in luce un’Anna Pettinelli inedita, impegnata a coltivare il suo amore evitando di far trasparire risentimento nei confronti del ‘suo’ Stefano giudicato dalla speaker troppo vicino alle altre ragazze.

Anna Pettinelli, chi è

Difficile non sapere chi sia Anna Pettinelli, il suo volto è ormai noto a tutte le latitudini. Non è un caso che sia l’ospite odierna di Pierluigi Diaco nella sua trasmissione. Anna ha 62 anni, fa la speaker radiofonica da anni ed è un volto noto dello spettacolo italiano. La sua popolarità, come detto, è salita alle stelle anche tra i giovani dopo la partecipazione a Temptation Island.

E’ fidanzata da diversi anni con Stefano Macchi, a cui la divide 18 anni di differenza. Non un problema per i due, che hanno trovato l’intesa giusta per soprassedere alla differenza d’età. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per la comunicazione e la radiofonia entrando presto in quel mondo. Mi lasciato, fino ad oggi. Anna Pettinelli è infatti una delle voci più influenti della radio italiana.