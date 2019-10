Annalisa Minetti: chi è, età, Instagram, marito, figli e vita privata dell’artista italiana

Annalisa Minetti è tra gli ospiti di Barbara d’Urso oggi pomeriggio, 13 ottobre 2019, nel programma “Domenica Live“. Nel corso della trasmissione di Canale 5, infatti, l’artista e atleta italiana parteciperà nel salotto di Carmelita per concorrere alla competizione musicale dei vip Domenica Alive.

Dopo aver assistito alle esibizioni di Loredana Lecciso in Pretty woman e Giovanni Ciacci in Frozen, questa domenica tocca alla cantante Annalisa Minetti danzare sulle note del brano Mary Poppins. Nei giorni scorsi a Pomeriggio 5 abbiamo assistito alle prove di ballo di Annalisa ed in questo articolo sveliamo curiosità e anticipazioni in attesa di vedere la diretta a Domenica Live oggi.

Annalisa Minetti: chi è, anni, foto Instagram e vita privata

Annalisa Minetti è un’artista e atleta italiana nata a Rho il 27 dicembre 1976. Fin da bambina ha dimostrato una forte passione verso la danza. All’età di 18 anni le viene diagnosticata la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare. Questo porta gravi danni all’artista che in poco tempo diventa cieca, tuttavia questo disagio non le impedisce di proseguire la sua carriera: vince Miss Lombardia e arriva a Miss Italia dove si classifica alla settima posizione.

Per quanto riguarda la sua carriera da cantante si ricorda l’ottima annata del 1998 dove Annalisa Minetti sbarba al Festival di Sanremo Giovani con il brano “Senza te o con te”, in quell’edizione riesce a vincere Sanremo Giovani e, accedendo tra i big del Festival, trionfa portando così a casa ben due competizioni: Nuove Proposte e Sanremo Big.

Nel corso della sua splendida carriera ha duettato con artisti come Toto Cutugno, Dodi Battaglia, Eros Ramazzotti, Ivana Spagna e Biagio Antonacci. Annalisa Minetti è sposata con Michele Panzarino, professore e ricercatore scientifico dalla cui relazione è nata la figlia Elèna Francesca. Prima di questo matrimonio Annalisa Minetti è stata sposata con Gennaro Esposito, ex calciatore da cui è nato il primo figlio Fabio. Annalisa Minetti è su Instagram con il nickname @annalisaminettiofficial, il suo profilo ufficiale conta circa 70mila follower.