Annessione alla Russia, i leader degli ex territori ucraini a Mosca: “Ci siamo, è storia, e a lieto fine”

Annessione alla Russia, i leader degli ex territori ucraini a Mosca: “Ci...

C’è grande attesa per domani quando, alle 14, incontrando in un piazza pubblica i leader filorussi delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk e Donetsk, e delle regioni di Kherson e Zaporozhzhia, il presidente Putin presenzierà la cerimonia delle firme e la conseguente annessioni dei (ex) territori ucraini alla Russia.

Annessione alla Russia, il vice leader di Kherson: “Siamo a Mosca, E’ storia, e a lieto fine”

Dal canto suo, appena atterrato a Mosca insieme agli altri leader degli altri territori interessati dai referendum, Kiril Stremusov, numero due dell’amministrazione militare e civile di Kherson, ha twittato: “Lo storico volo con i leader dei territori liberati è atterrato a Mosca. E’ storia, e a lieto fine”.

Annessione alla Russia, il vice leader di Kherson: “Molto presto ci convertiremo in nuovi sudditi della Federazione russa”

Quindi, ha aggiunto: “Le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, così come le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk si sono riunite a Mosca per prendere una decisione storica. Molto presto ci convertiremo in nuovi sudditi della Federazione russa. Vi racconteremo questo a breve, ma già sarà un paese molto cambiato e una storia completamente differente“.

