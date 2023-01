Anniversario Fondazione Lazio: le parole di Sarri

“La Lazio è qui da 123 anni e spero rimanga qui per altri mille. Sono immerso nella lazialità, sto benissimo”: a dirlo è Maurizio Sarri in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario della fondazione del club. “Mi dispiace che questa serata avvenga dopo una serata di sofferenza ma vedo allenarli tutti i giorni e non ho grandi preoccupazioni. Daranno soddisfazioni alla società e a me. Sono sicuro”.

Sarri ha parlato ancora: “Questa è una società particolare. Dall’esterno non si può immaginare. La lazialità se ti entra dentro ti rimane. Ora capisco cosa diceva Gregucci sulla lazialità, faticavo a capirlo, ora capisco benissimo. Questo è un gruppo che ha generosità, si allena bene, ti dà soddisfazione”.