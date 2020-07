Anonymous: TikTok è un’app spia del governo cinese, disinstallatela

Secondo Anonymous, TikTok sarebbe un’app spia del governo cinese, e dunque sarebbe opportuno disinstallarla. Già: secondo questa versione della realtà, TikTok ruberebbe i dati e spierebbe gli utenti per via del governo cinese.

E’ quello che lancia, a mo’ avvertimento Anonymous che chiede a tutti di disinstallare l’app dal proprio smartphone.

Anonymous, monito su TikTok: un’app spia del governo cinese, disinstallatela

TikTok non è sicuro: a sostenerlo è Anonymous, che vede nell’app un vero e proprio malware prodotto dal governo cinese per spiare gli utenti e rubare i dati. Ma c’è qualcosa di vero?

La denuncia giunge dall’account Twitter di Anonymous, l’organizzazione segreta formata da hacker che ha sovente rivelato verità e dettagli duri tramite operazioni ai danni dei “potenti”.

TikTok è ora al centro dell’interesse degli hacker, che ne sconsigliano l’installazione e l’utilizzo sul proprio smartphone.

Cancellate TikTok, non è sicura: l’allarme di Anonymous

Anonymous si è mosso contro l’app cinese con una descrizione precisa relativa ai presunti pericoli derivati dall’utilizzo di questa app:

“Cancellate TikTok in questo stesso momento e se conoscete qualcuno che lo usa, spiegategli che non è nient’altro che un malware nelle mani del governo cinese, intento in una colossale operazione di sorveglianza di massa.”

In poche parole TikTok viene accusata per il tracciamento degli utenti e per la libera collezione dei dati: accuse ovvio, tutte da confermare.

L’avvertimento di Anonymous per ora è, senza prove certe, un consiglio: occorre vedere se, e come, in tale ottica, ci saranno sviluppi.