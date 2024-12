Ansia, stress e mindfulness sono i temi della nuova puntata di CrescimiTu di questa sera

Questa sera alle 21:10 a CrescimiTu si parla di ansia, stress e mindfulness nei ragazzi e nei bambini con tanti consigli pratici

Appuntamento a questa sera alle 21.10 con CrescimiTu, il programma di TeleAmbiente dedicato all’infanzia e all’adolescenza, per parlare di ansia, stress e mindfulness nei ragazzi. Ospite della puntata la dottoressa Monia Monti.

Monia Monti ospite a CrescimiTu

Nel corso della puntata interverrà la dottoressa Monia Monti, pedagogista, formatrice e un’istruttrice certificata di Mindfulness che si è formata presso l’Università Sapienza di Roma e il Center for Mindfulness e Self-Compassion dell’Università di San Diego in California. Ha conseguito l’abilitazione al protocollo per la riduzione dello stress basato sulla mindfulness e MSC (Mindful Self-Compassion). Si occupa di corsi di formazione sulla gestione dello stress e sul benessere per bambini e adulti.

I temi della puntata

Nel corso dell’intervista si parlerà di come aiutare i ragazzi a combattere ansia e stress attraverso alcuni strumenti, come la meditazione e la respirazione. La dottoressa Monti spiegherà anche qualche tecnica di rilassamento da poter provare a casa.

Appuntamento a questa sera alle ore 21:10 su TeleAmbiente, canale 221 del digitale terrestre visibile in tutta Italia, canale 18 del digitale terrestre Lazio e Umbria e in streaming su teleambiente.it.

CrescimiTu è un programma di Stefano Zago e Bianca Damato, condotto da Bianca Damato.

