Ant Bully – Una vita da formica: trama e orario del film per bambini in onda su Italia 1

Italia 1 continua il suo filone di film per bambini e ragazzi nella fascia pomeridiana, e in questa settimana ha deciso di dare spazio alle… formiche. Già, perché ieri è andato in onda Z la formica, uno dei primissimi film targati Dreamworks che ha fatto da apripista al nuovo modo d’intendere il cinema di animazione.

Oggi la rete Mediaset propone un altro film incentrato sulle formiche, come lascia intendere anche il titolo: Ant Bully – Una vita da formica. Il film sarà trasmesso da Italia 1 a partire dalle 15 e 50 circa per accompagnare il pomeriggio dei più piccoli, e perché no, anche dei grandi in cerca di svago. Una pellicola leggera e divertente, che nasconde però anche un insegnamento profondo, cioè quello di non dare per scontato nulla.

Ant Bully – Una vita da formica, la trama

Ant Bully – Una vita da formica fonde il mondo degli insetti, nel caso specifico le formiche, e quello degli umani, in un film pieno di azione e colpi di scena. Il protagonista è il piccolo Lucas, costretto a vivere una situazione particolare tra i dispetti di un gruppo di bulli e l’assenza di una famiglia troppo impegnata a fare altro per occuparsi di lui.

Per passare il tempo Lucas è solito inondare il formicaio presente in giardino. Un passatempo poco congeniale alle formiche che lo abitano, tanto che spingono queste ultime a elaborare un sortilegio in grado di rendere Lucas della grandezza di una formica. Dopo una prima fase di smarrimento e paura il bambino si immergerà in un mondo fantastico dove farà anche molte amicizie. Un film da non perdere oggi pomeriggio su Italia 1.