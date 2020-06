Anticipazioni Daydreamer: cosa succede oggi 12 giugno

E’ iniziata da poco ma già appassiona la nuova serie Daydreamer – Le ali del sogno, in onda da mercoledì su Canale 5 al posto di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è andata in vacanza così Mediaset ha deciso di rimpiazzarla durante l’estate con un pezzo da novanta. Una soap turca con il bel Can Yaman come protagonista.

E proprio Can (si chiama così anche nella serie) finirà nei guai nella prossima puntata, come svelano le anticipazioni fornite da Mediaset. Il fotografo, infatti, verrà ostacolato da Aylin, che farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al fotografo, di cui, però, si sta lentamente infatuando. Scopriamo nello specifico cosa è successo.

Daydreamer, Can in pericolo

Le prime puntate hanno già fatto intravedere i cattivi propositi di Aylin, che si renderà però protagonista di una nuova azione mossa a ostacolare Can. Il fotografo, infatti, verrà invitato ad immortalare una sfilata di moda alla quel partecipa Sanem in veste di modella. Can accetterà l’invito ma non sa che Aylin trama alle sue spalle.

La dark lady, infatti, farà in modo di avere gli scatti di Can ordire il suo diabolici o piano. Con la complicità di un hacker inserirà su un sito internet degli scatti molto simili a quelli di Can e li farà retrodatare per dare l’impressione che il fotografo abbia plagiato un suo collega, così da screditare la sua professionalità.