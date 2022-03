Anticipazioni Uomini e Donne: le novità del 29 marzo sul Trono classico e sul Trono over

Secondo appuntamento settimanale per Uomini e Donne. Il popolare dating show di canale 5 torna con una nuova puntata. La settimana si è aperta con una doppia lite che ha visto protagonista Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, si è prima scontrata con il professor Franco e poi con la signora Pina, alla ricerca di un uomo che sappia anche ballare.

Questo il motivo del contendere: secondo Tina, infatti, la signora Pina avrebbe pretese troppo alte e cercherebbe più che un uomo un ballerino. La puntata di oggi, invece, per quanto riguarda il Trono Classico, dovrebbe vedere protagonista Matteo Ranieri. Il tronista, secondo quanto riportato dalle anticipazioni, avrebbe già fatto la sua scelta.

Ma in onda lo vedremo ancora alle prese con due corteggiatrici. L’ultima esterna ha comunque fatto da preludio alla decisione del giovane. Nel corso di un’esterna con Valeria, infatti, Matteo le ha regalato una foto con una dedica speciale. “Mi fai venire voglia di futuro”, la scritta che accompagnava lo scatto.

Un dettaglio che non è sfuggito in studio, e che ha mandato su tutte le furie l’altra corteggiatrice, Federica, con la quale aveva iniziato la conoscenza molte settimane prima. Per quanto riguarda l’altro tornista, Luca, il percorso è ancora lontano dalla conclusione. Il ragazzo romano non ha ancora trovato una ragazza in grado di stregarlo, nonostante abbia dimostrato di apprezzare diverse corteggiatrici.