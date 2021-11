Anticipazioni Uomini e Donne, le novità del Trono classico e del Trono over

Oggi, giovedì 25 novembre, come ogni giorno torna in onda Uomini e Donne. Il popolare dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, si arricchisce di nuovi colpi di scena. Nella puntata di ieri abbiamo visto tar i protagonisti la tronista Roberta, sempre più vicina alla scelta ma divisa tra due corteggiatori.

Cosa succederà invece oggi? Dovremmo vedere, come accade spesso, sia novità relative al Trono over che a quello classico. Per quanto riguarda il Trono over dovremmo assistere alla parte conclusiva del litigio tra Armando e Marcello. Il cavaliere napoletano ha infatti accusato Marcello di aver mentito circa una presunta vacanza.

I toni si surriscalderanno, tanto che anche Tina si intrometterà nella discussione, attaccando Armando. La puntata dovrebbe proseguire poi con un altro protagonista: il tronista Matteo Ranieri. Il giovane è alla seconda partecipazione alla trasmissione, anche se in questo caso in panni diversi dalla prima.

Matteo è stato infatti prima il corteggiatore, poi la scelta di Sophie. Tra i due la storia è durata pochissimo e ora il giovane ci riprova da tronista. Ancora non ha avuto modo di conoscere le sue corteggiatrici, oggi potremmo finalmente assistere alle sue prime esterne. Il suo percorso, a differenza di quello delle altre due troniste, è solo all’inizio.