Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 ottobre

Inizia la nuova settimana di Uomini e Donne, che porterà con sé i soliti colpi di scena. L’ultima puntata mandata in onda, venerdì scorso, ha mostrato la prima sfilata del trono over. Il format, tra i più applauditi degli ultimi anni, mancava ormai da diversi mesi. Non solo: venerdì abbiamo visto anche la secchiata d’acqua che Tina ha versato su Gemma Galgani.

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, potrebbe essere protagonista ancora l’opinionista Tina Cipollari. Lo scontro questa volta non riguarderà Gemma, bensì una donna del pubblico. Tina ha spesso criticato Gemma per via della sua operazione di chirurgia plastica al seno: la signora del pubblico ha però accusato l’opinionista di essersi rifatta anche lei.

Un’affermazione che la manderà su tutte le furie. Le novità sul trono over non finiscono qui, perché è possibile che oggi si parli anche della dama Isabella. Nelle ultime puntate la donna è stata accusata da alcuni cavalieri, Armando su tutti, di essere in studio solo per promuovere la sua attività. Nonostante Isabella abbia sempre respinto le accuse nell’ultima puntata non sarà presente: solo un caso?

Capitolo trono classico: continua il percorso dei tre tronisti rimasti. Mentre Andrea Nicole è sempre più presa da Ciprian, Roberta sta conoscendo a fondo Luca e Samuele. Matteo, invece, prepara la sua scelta: dovrebbe andare in onda a fine mese.