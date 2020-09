Antonella Clerici, slitta ancora il ritorno in onda: la situazione

Nuovo contrattempo nel percorso di ritorno in onda per Antonella Clerici. Come emerso nelle scorse ore, infatti, lo show che riporterà in televisione la nota e apprezzata conduttrice si farà attendere ancora un pò. Se in un primo momento era stato fissato per il 7 settembre, poi rimandato al 21, il rotocalco E’ Sempre Mezzogiorno dovrebbe ora vedere la luce il 28 settembre prossimo.Come mai?

E’ sempre mezzogiorno: slitta al 28 settembre il ritorno della Clerici

Dunque Antonella Clerici dovrebbe poter rivedere la luce rossa dell’onda il 28 settembre: lo spostamento sembra poter esser dovuto alla complicata scenografia che sta prendendo vita negli studi milanesi di Via Mecenate.

L’idea, in particolare, è quella di ricreare il microcosmo della dimora campestre della Clerici che, nel progetto originario, avrebbe dovuto ospitare la produzione. Non pare che possa esserci un vero e proprio orto, ma il lavoro è indicato come ostico. E inoltre, i contenuti relativi alla scelta di sposare intrattenimento e cucina stanno tenendo lo staff molto impegnato, a quanto emerge.

In particolare la conduttrice vorrebbe dare spazio più al fronte cooking, mentre la produttrice Simona Ercolani vorrebbe puntare maggiormente sull’entertainment. Insomma, tra correzioni e spostamenti di contenuti, il programma di intrattenimento e cucina di Antonella Clerici è ancora in corso d’opera.