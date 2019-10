Antonella Elia: chi è, anni, Instagram, figli e vita privata della showgirl italiana

Antonella Elia è un’attrice, conduttrice e showgirl italiana. Oggi pomeriggio la Elia sarà ospite di Barbara d’Urso nello studio del programma “Domenica Live“. Come svelato da Carmelita nel corso delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, infatti, oggi Antonella Elia sarà ospite della puntata di Domenica Live dove si racconterà in una ricca intervista piena di sorprese. In attesa della puntata di oggi, domenica 13 ottobre 2019, ecco chi è Antonella Elia.

Antonella Elia: chi è, età, foto Instagram e vita privata

Antonella Elia è nata a Torino il 1 novembre 1963, è alta 1,68 cm e pesa circa 53 kg. Dopo gli studi l’attrice si trasferisce a Roma per iniziare la sua carriere nel mondo dello spettacolo, prima come attrice teatrale e poi in televisione. Il suo curriculum riporta in evidenzia la partecipazione alla prima edizione dello show “Non è la Rai“.

Da lì inizia il suo successo, nel 1995 affianca Raimondo Vianello nel programma tv “Pressing” dove si parlava di sport, partecipa poi al varietà Bravo, bravissimo, Ma l’amore si e soprattutto La ruota della fortuna con Mike Bongiorno. Si trasferisce poi in America per continuare a studiare alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles per poi tornare in Italia dove prende parte a reality show come l’Isola dei Famosi e Pechino Express in coppia con Jill Cooper.

Altro programma in cui ha partecipato di recente è Tale e Quale Show su Rai 1. Relativamente alla sua vita privata Antonella Elia è innamorata di Fabiano Petricone, professore dell’Accademia delle Belle Arti a L’Aquila. Antonella Elia è su Instagram con il profilo ufficiale @antonellaeliatv dove riporta spesso foto e Storie relative alle sue giornate e varie curiosità sulla sua carriera.