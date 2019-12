Antonella Elia, chi è la showgirl ospite della D’Urso che sfida Taylor Mega

Antonella Elia contro Taylor Mega, lo scontro si è consumato in TV e a distanza. È avvenuto durante un intervento televisivo della showgirl più esperta, che si è scagliata contro la giovane rivale: “Una bellezza così sfrontata è diseducativa – ha detto Antonella Elia -. Siamo nel 2019 ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mi****e”.

Antonella Elia ha poi rincarato la dose, sempre nel corso de La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti: “Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. A me non interessa vedere il vostro cu** e le vostre tet**”.

Parole dirette a cui ha fatto immediatamente eco la risposta di Taylor Mega: “Questo è un commento molto populista, è il classico esempio di una donna con pensieri misogini, mi stai offendendo. Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne“, ha contrattaccato l’influencer,

Antonella Elia, età e vita privata

Lo scontro tra Antonella Elia e Taylor Mega prosegue nel corso della trasmissione Live- Non è la D’Urso, condotta da Barbara D’Urso, durante la quale le due donne avranno modo di confrontarsi su più temi. Ma mentre Taylor Mega negli ultimi mesi ha conquistato una popolarità incredibile, Antonella Elia era da un po’ che non si faceva vedere in TV. Scopriamo quindi chi è la showgirl.

Antonella Elia è nata a Torino nel 1963, ma è a Roma che arriva il successo. Diventa celebre al grande pubblico grazie alla partecipazione alla prima edizione di Non è la Rai, dove mette in mostra il suo talento che la porta a diventare protagonista negli anni dei programmi di maggiore successo in Italia.

Nel 1995 il sodalizio con Mike Buongiorno segna la svolta della sua carriera professionale. Negli ultimi anni è stata protagonista anche di celebri reality show come Pechino Express e L’Isola dei Famosi (celebre il suo litigio con Aida Yespica). Attualmente Antonella Elia è impegnata con Pietro Delle Piane.