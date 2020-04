Antonio De Pace: “Ho ucciso Lorena perché mi ha trasmesso il coronavirus”. Ma il tampone lo smentisce

“L’ho uccisa perché mi ha trasmesso il coronavirus”, ha detto Antonio De Pace, l’infermiere che ieri ha strangolato la compagna, come se l’eventualità di un contagio lo scagionasse anche in minima parte dall’orrore commesso. Lo ha detto durante l’interrogatorio a cui è stato sottoposto nelle ultime ore.

L’omicidio si è consumato ieri a Farci Siculo, a Messina. Lui infermiere, lei, Lorena Quaranta, dottoressa. Giovani, con una vita davanti. Erano fidanzati da tre anni, ieri il gesto folle dell’infermiere 28enne. Ha ucciso Lorena strangolandola, poi ha confessato aggrappandosi al contagio da coronavirus.

Il tampone, dicono dagli ambienti sanitari, però lo smentirebbe perché risultato negativo. In ogni caso non garantirebbe in alcun modo nessun tipo di attenuante per il folle gesto commesso. Le indagini per capire il reale movente dell’omicidio proseguono senza sosta: oggi saranno ascoltati parenti a amici della vittima, giovedì invece Antonio De Pace dovrà presentarsi ancora davanti al giudice per una nuova udienza.