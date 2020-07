Antonio e Annamaria, chi sono: coppia Temptation Island 2020, età, vita privata, Instagram, gossip (VIDEO)

Siamo arrivati al giorno fatidico: oggi 2 Luglio 2020 arriva in prima serata su canale5 il tanto atteso ritorno di Temptation Island, il reality delle coppie e dei sentimenti e, soprattutto, delle tentazioni.

Riusciranno le ‘coppie’ a reggere e a non ‘scoppiare’? E soprattutto quali sono le coppie?

E’ possibile leggere qui tutto sulle coppie partecipanti a Temptation Island 2020. In questo contesto, nel dettaglio, ci occupiamo della coppia composta da Antonio e Annamaria.

Antonio e Annamaria, chi sono: Temptation Island 2020, anni, professione, social, Video presentazione

Antonio Martello e la sua compagna Annamaria sono una delle sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island 2020, il reality show condotto da Filippo Bisciglia e che parte da oggi Lunedì 2 Luglio su Canale 5 in prima serata.

Ma chi sono Antonio e Annamaria? Lui è un uomo di 33 anni sicuro di sè con qualche scheletro nell’armadio, lei al contempo è una donna di 43 anni un poco insicura.

I due riusciranno a resistere alle tentazioni del’isola e ad uscire dal programma più forti? Oppure i loro sentimenti saranno messi in crisi dai tentatori e dalle tentatrici del reality?

Andiamo a conoscerli meglio. Antonio è nato il 14 Agosto del 1986 Annamaria invece nel 1977. Antonio è del segno del Leone, quello di Annamaria invece non è stato comunicato.

Antonio è un modello e un figurante, Annamaria è una segretaria. I due hanno disattivato i profili social in ottica del programma.

Leggi anche: Temptation Island 2020: svelate quattro coppie, ecco chi sono

Annamaria e Antonio sono fidanzati da due anni e mezzo. Tra le coppie che partecipano alla nuova edizione di Temptation Island, il reality di Mediaset che andrà in onda dal 2 Luglio su canale 5 in prima serata, con il video presentazione hanno attirato molte curiosità.

Antonio Martello ha 33 anni e ha origini napoletane: il trentatreenne è un modello ma come attività primaria fa il rider per una compagnia di delivery. Fin da giovane Antonio ha sempre avuto come obiettivo quello di farsi notare nel mondo dello spettacolo partecipando a casting televisivi.

Antonio è padre di una bambina di tre anni avuta dal suo precedente matrimonio. Sempre dai social, sembra che Antonio sia conosciuto per il suo essere “Don Giovanni”.

Annamaria ha anche lei un matrimonio alle spalle ma non ha figli: lavora come segretaria a Napoli. A quanto pare le scappatelle di Antonio hanno messo in difficoltà la tenuta della coppia. Come andranno le cose sull’isola?

Antonio e Annamaria: perché partecipano a Temptation Island

Nel video di presentazione della coppia entrambi hanno detto che il motivo che li ha indotti a partecipare a Temptation Island è legato alla prova dei sentimenti.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO presentazione)

Antonio vuol dimostrare di essere cambiato e di non voler far più soffrire Annamaria. Lei lo sa perdonare il fidanzato ma sull’Isola vuol capire quanto saprà resistere alle tentazioni.

Leggi anche: Temptation Island 2020: indiscrezione, Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso nel cast

Coppie Temptation Island 2020

Le coppie che partecipano a Temptation Island 2020, oltre ad Antonio e Annamaria sono: Sofia e Alessandro, Ciavy e Valeria, Anna e Andrea. Le coppie vip invece sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Leggi anche: Temptation Island Vip, Antonelle Elia e fidanzato prima coppia: rumors, cosa c’è di vero, anticipazioni