Antonio Maggio, chi è il cantautore che canta con Gessica Notaro: età e canzoni

C’è spazio anche per un volto maschile nel corso de ‘La repubblica delle Donne’, trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Uno strappo alla regola utile solo per sublimare la presenza di Gessica Notaro, accompagnata da Antonio Maggio, con cui ha preso parte all’ultima edizione del festival di Sanremo con una canzone non in gara ma comunque in grado di riscuotere un gran successo.

Il tema delicato affrontato, le voci in simbiosi e la storia alle spalle che trasuda verità hanno spinto ‘La Faccia e il Cuore’ in cima alle classifiche. L’inedito duo porta la loro canzone anche nella trasmissione di Piero Chiambretti, che darà poi voce alla storia di Gessica Notaro, miss sfregiata dall’acido dal suo ex. Scopriamo meglio invece Antonio Maggio, il ragazzo che l’accompagna.

Antonio Maggio, età e storia

Antonio Maggio è nato nel 1986, ha 34 anni, è un cantautore e non è un volto nuovo della canzone italiana. Insieme al gruppo Aram Quartet ha preso parte alla prima edizione di X Factor classificandosi primo. Il loro contratto con Sony è finito dopo un anno con conseguente scioglimento del gruppo, che sembrava destinato a grandi traguardi.

Antonio Maggio non si è però arreso, anzi ha continuato la sua crescita arrivando a vincere le Nuove Proposte di Sanremo nel 2013. Sul palco dell’Ariston ha conosciuto un nuovo picco di popolarità quest’anno, con la canzone presentata con Gessica Notaro. Il cantautore continua a scrivere musica in attesa di un altro brano di successo.