Anziana scippata e ferita da due ladri: ecco dove è successo

Chiedono un’informazione ad un’anziana come scusa per rapinarla. Scippata e ferita in modo grave da due ladri, capaci di trascinare la donna per metri dall’auto. Gli eventi risalgono allo scorso mese di agosto, fatti ricostruiti dopo due mesi di indagini che hanno portato all’arresto dei due ladri, padre e figlia.

I due sono stati fermati per un controllo mentre circolavano a bordo di un’auto con targa straniera. Il veicolo era quello con cui i due presunti responsabili della rapina avevano avvicinato l’anziana signora. Con una scusa erano riusciti a bloccarle il braccio, strapparle l’orologio di valore che lei indossava e ripartire ingranando la marcia, noncuranti del fatto che lei fosse rimasta agganciata, trascinandola per vari metri. A causa del trauma conseguente la donna aveva riportato lesioni per 60 giorni di prognosi.