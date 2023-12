Anziana sola nel giorno dell’Immacolata chiama il 113 e arrivano le volanti: il pranzo preparato dai poliziotti

Poliziotti si inventano cuochi per un’anziana rimasta sola nel giorno dell’Immacolata. E’ successo ieri mattina ad Andria in un appartamento da dove la donna di 96 anni sola a casa durante le festività, poiché vedova da molti anni e con i figli residenti fuori provincia ha chiamato il 113.

Anziana sola nel giorno dell’Immacolata chiama il 113 e arrivano le volanti

A causa dei suoi problemi di deambulazione la donna non poteva neanche uscire per acquistare i beni alimentari. E così la nonnina ha chiamato il numero di emergenza della Polizia di Stato e ha chiesto compagnia. ​

Gli agenti delle ‘Volanti’ della Questura, oltre a raggiungerla in casa, si sono prodigati per cucinarle un piatto di pasta. Inoltre inteneriti dalla situazione anomala le hanno fatto compagnia durante la consumazione del pasto, contribuendo a darle un po’ di conforto e di vicinanza nel giorno di festa.

Il pranzo preparato dai poliziotti, “angeli inviati dal cielo”

Un gesto che l’anziana ha apprezzato esprimendo profonda gratitudine e riconoscenza per i due agenti che si sono prodigati per prepararle un pasto caldo e farle trascorrere un giorno di serenità sicuramente diverso dalla routine a cui era abituata. Per la nonnina i poliziotti sono stati “angeli inviati dal cielo”, in un giorno di festa che segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio.

I precedenti

Un episodio non eccezionale quello capitato ai poliziotti di Andria. Solo pochi giorni fa un’anziana di Torino che si sentiva sola e aveva desiderio di parlare con qualcuno raccontando i propri problemi ha chiamato il numero unico d’emergenza. Anche in quel caso la polizia è arrivata per darle conforto chiudendo l’incontro con un selfie. La promessa degli agenti è stata infine di tornare a portarle la foto stampata.

Foto di rito anche in un appartamento a Napoli dove vive una anziana che come nei due precedenti casi si sentiva sola e aveva chiesto aiuto alla Polizia. Gli agenti arrivati all’ora di pranzo ne hanno approfittato per rendersi utili due volte, colmando il vuoto della solitudine e preparandole un pasto caldo.