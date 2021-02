Anziana trovata morta in casa a Torvaianica, non si vedeva da alcuni giorni ed erano arrivate segnalazioni di preoccupazione. Una donna di 86 anni è stata trovata morta in casa ieri sera a Torvaianica. La signora non si vedeva da alcuni giorni, così i conoscenti hanno dato l’allarme. Per poter entrare nell’appartamento di via Pola è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno trovata riversa in terra in camera da letto.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Stando a quanto si evince, non sono stati notati segni di violenza. Sul corpo comunque saranno effettuati gli approfondimenti del caso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI