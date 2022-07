Anziani in balia dell’estate, il Municipio Roma Centro annuncia per loro l’iniziativa dei Punti Bu e Verdi

Anziani in balia dell’estate, il Municipio Roma Centro annuncia per loro l’iniziativa...

Un’estate torrida e per la maggior parte di noi, economicamente devastante. Pensiamo dunque in questi giorni ai più anziani, a quanti costretti a ‘sopravvivere’ con una pensione a dir poco ridicola, spesso soli e nemmeno troppo in salute.

Ecco allora che, nell’ambito di un’iniziativa rivolta anche ad altri municipi, che il Primo (Roma Centro), annuncia per loro un’interessante alternative alle assolate panchine di una piazza, o le faticose passeggiate urbane in mezzo alla canicola.

La consigliera del Pd del Muncipio I annuncia il via all’iniziativa dei Punti Blu e di quelli Verdi

Come annuncia la consigliera del Municipio I, Claudia Santoloce: “Abbiamo ancora qualche giorno per le iscrizioni ai punti Blu e ai punti Verdi del Municipio. Sono attività gratuite e rivolte agli Anziani, comprese di trasporto, di pasto e di attrezzature (ombrelloni, sdraio e servizi)”.

Mentre i Punti Blu verranno effettuati presso lo Stabilimento della Polizia di Stato a Maccarese; invece i Punti Verdi sono confermati presso il Supreme Sport Center, situato in Viale Giorgio Morandi 81″.

Anziani in balia dell’estate: dal Municipio anche un servizio di assistenza per aiutarli nelle piccole faccende

Inoltre, aggiunge ancora la Santoloce, “Partirà anche una attività di assistenza leggera in questo periodo di grande caldo che sarà mirata alle piccole faccende che non sono possibili (spesa, medicinali, etc), dunque sarà inoltre predisposto un avviso per incrementare le attività culturali sempre rivolte agli anziani!“

Anziani in balia dell’estate: a Ferragosto un pranzo comunitario e gratuito per 100 persone in due specifici centri

Infine, conclude quindi la consigliera del Pd, “Nel Giorno di Ferragosto ci saranno due posti per pranzare insieme Centro Anziani Trastevere e Centro Anziani Sabotino (riservato a 100 persone Totali completamente gratuito) rivolgersi a Gianfranco Caldarelli e Nahid Ameri #estatibelle!”

Ecco l’avviso dell’iniziativa rivolta agli anziani, con tutti i riferimenti per prendere contatto

