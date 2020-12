Anziano rapinato da un finto poliziotto a Balduina. Il ladro gli ha mostrato un finto tesserino della polizia ed è riuscito ad entrare in casa spacciandosi per un agente che stava indagando su alcuni fatti accaduti nel condominio dove vive l’anziano alla Balduina. Guadagnata la fiducia dell’81enne il fantomatico investigatore ha cominciato a frugare nell’abitazione della vittima per poi rapinarla del denaro ed allontanarsi dalla casa. E’ accaduto alle 11:00 di ieri in via Romeo Rodriguez Pereira. Rubati circa 1500 euro , nell’appartamento anche gli investigatori della polizia scientifica a caccia di tracce ed elementi utili per dare un nome ed un volto al finto poliziotto.

Nove anni a guardia giurata: il caso di Aprilia

Nove anni di reclusione per la guardia giurata che due anni fa, ad Aprilia, fu protagonista della caccia al ladro finita con la morte di un 43enne di nazionalità marocchina. Cosi ha deciso la Corte d’Assise del Tribunale di Latina in merito al caso dell’apriliano Giovanni Trupo, guardia giurata in servizio all’epoca dei fatti all’ospedale Spallanzani di Roma, imputato di omicidio preterintenzionale. Dalle indagini è emerso che a colpire lo straniero con un pugno al volto e a provocarne così la morte sia stato Trupo, che si è invece sempre giustificato sostenendo di aver solo dato un calcio alla mano della vittima, temendo che stesse cercando di prendere una pistola. Trupo è stato condannato quindi a nove anni di reclusione, a fronte di una richiesta di condanna a 12 anni avanzata dal pubblico ministero, e a risarcire le parti civili.