Fiamme in un garage in Corso Italia 36 ad Anzio. Non risultano al momento persone coinvolte dall’incendio. A causa del fumo che ha invaso le scale del palazzo di cinque piani, alcun inquilini sono stati sottoposti a controlli dal personale medico del 118 giunto sul posto. Non risultano persone trasportate in ospedale. Sul posto sono al lavoro dalle 11.50 circa i vigili del fuoco.