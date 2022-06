Anzio, incendio presso capannone industriale

Un enorme incendio è scoppiato, alle 22 circa, in un capannone industriale abbandonato in zona Lavinio ad Anzio. Sul posto i Vigili del fuoco. A fuoco manufatti che già in passato erano stati colpiti alle fiamme. Dubbi, al momento, sull’origine dell’incendio, e se si tratti di rogo doloso oppure no.

Sul posto anche un’ambulanza poiché è possibile che, nell’area industriale, ci fosse accampato qualche clochard. I pompieri dovranno chiarire le cause del rogo e la sua pericolosità. Il forte odore di bruciato ha invaso tutta la zona e la situazione è considerata critica.

Dopo un’ora dall’inizio dell’intervento sono sopraggiunti un secondo mezzo dei Pompieri e la Protezione civile.