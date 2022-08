Anzio, violenze sulla moglie: bambina chiama polizia e fa arrestare il padre

Violenze in casa, la bambina di 10 anni fa arrestare il padre colpevole di alzare le mani verso la sua mamma. Succede ad Anzio con l’episodio a ferragosto: in arresto finisce un 44enne italiano, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. La segnalazione telefonica da parte della bambina ha permesso ai poliziotti di intervenire in un appartamento del litorale laziale. Qui la bambina aveva assistito ad una lite violenta fra padre e madre, per ragioni sentimentali, con lui a minacciare di morte la donna di fronte ai due figli minori. Gli agenti hanno soccorso la madre, la quale presentava evidenti segni di percosse, ed hanno accompagnato in carcere l’uomo.