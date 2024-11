Aperitivo con Delitto al Teatro in Casa: appuntamento nel weekend con “L’erba cattiva”, in via Casilina, a Roma: il Teatro in casa, il 30 Novembre alle ore 19,30 aspetta tutti con un aperitivo apripista dello spettacolo che poi, alle ore 20 prenderà il via. Si riprende poi il primo di dicembre, domenica, dalle 17,30 con l’introduzione allo spettacolo delle ore 18.

Un aperitivo con delitto, appunto, con Piera Fumarola, Aldo Gordiani e Francesca Scarcella. Di che cosa si tratterà? E’ presto detto.

Aperitivo con Delitto al Teatro in Casa: di cosa si tratta

Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato “Sacro e Profano ” c’è un disguido: lo chef non si trova dal mattino e gli ospiti sono in attesa. Apparirà uno strano personaggio che si presenterà come commissario e informerà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto da assaggiare: semmai via all’indagine con toni beffardi e personaggi surreali. Il pubblico dovrà aiutare l’ispettore a individuare il colpevole e assicurarlo alla giustizia, tra mille risate sullo sfondo.

Con Piera Fumarola, Aldo Gordiani e Francesca Scarcella, ci sarà dunque un enorme coinvolgimento del pubblico che investigare e trovare la colpevole. Lo spettacolo è interattivo e coinvolgente, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.