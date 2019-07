Apollo 11, la storia dell’allunaggio 50 anni dopo lo sbarco sulla luna

E’ stata una settimana all’insegna della luna e il weekend promette di esserlo altrettanto. A partire dall’Eclissi Lunare del 16 Luglio 2019 fino alle celebrazioni dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna. Sono giorni in cui lo spazio e il nostro satellite richiamano l’attenzione, e si ritorna a sognare come ai tempi in cui l’Apollo 11 approdò sulla luna portando i primi uomini a camminarci su.

Siamo a un passo dalla data storica dello sbarco del primo uomo sulla Luna.

Ma come è andata? Chi è stato il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Ecco la storia dell’Apollo 11, la missione spaziale che portò l’uomo a camminare sulla luna: raccontata, oggi, a 50 anni dall’evento.

Apollo 11 che cos’è, quando, chi allunò. Storia della missione dell’Uomo sulla Luna a 50 anni dallo sbarco.

Apollo 11 fu una delle missioni spaziali più cruciali della storia: rappresentò conquista della superficie lunare dalla parte dell’uomo. Ecco cosa c’è da sapere al riguardo.

La missione spaziale Apollo 11 venne inaugurata nell’anno 1969, e fu nei fatti una delle più coraggiose missioni della intera storia dell’umanità.

Il grande sviluppo della astromeccanica dell’URSS negli anni della Guerra Fredda (si cita, ad esempio, il lancio del primo satellite Sputnik o l’entrata in orbita del primo essere umano, Yuri Gagarin) gli Stati Uniti vollero dare un ulteriore slancio alla propria industria spaziale.

Non foss’altro che per ragioni di contrapposizione ai russi in uno dei grandi fili conduttori che faceva appunto in quegli anni ‘battere’ russi e americani sui vari sentieri della Guerra Fredda, gli Usa accelerarono verso la corsa per lo spazio.

Vogliosi di essere il primi nel dominio spaziale, l’11 giugno del 1962 gli americani inaugurarono il progetto battezzandolo con il nome Programma Apollo.

La missione Apollo 1, nel 1967, fu però una tragedia. A causa di un incendio i tre astronauti persero la vita. Così il Programma Apollo patì un inevitabile rallentamento. Pur continuando, tuttavia.

Le missioni successive passarono attraverso una profonda rivoluzione dei test previ, con un biennio in cui i test per il modulo di comando nell’orbita terrestre fecero passi da gigante (Apollo 7) come poi anche quella lunare (Apollo 8).

Sarà con l’Apollo 10, nel 1969, che si metteranno su le basi della più avventurosa delle missioni, quella successiva, la ormai nota missione Apollo 11.

Dal razzo spaziale i tre membri dell’equipaggio sono poi passati ai libri di storia. Chi sono? Il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo di comando Michael Collins e il pilota del modulo lunare Buzz Aldrin.

Il lancio, avvenuto il 16 luglio del 1969, durò quattro giorni di viaggio. L’allunaggio avvenne il 20 luglio 1969 alle 20.17, i tre astronauti attraccarono sopra il Mare della Tranquillità.

Come noto, il primo uomo a poggiare il piede sul suolo lunare fu Armstrong: venti minuti dopo toccò a Aldrin, mentre Collins attese nella navicella comandando il modulo lunare in orbita.

Quando camminò, per primo tra tutti, sulla Luna, osservando la distante terra, Armstrong pronunciò una delle frasi più celebri della storia: “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’umanità.“