App Immuni, che fine ha fatto: quando esce, Fase 2 Coronavirus, tracciabilità contagi

Che fine ha fatto l’App Immuni e quando uscirà? L’ app per tracciare i contagi sembra essere scomparsa nella Fase 2 e sul suo debutto ufficiale non si sa più moltissimo.

L’uscita di Immuni sembrava essere ormai prossima: annunciata come lo strumento quasi cruciale per prevenire i contagi nella Fase2 e poi come sparita dalle procedure di prevenzione dal coronavirus?

Il fatto è che le informazioni in merito sono ora poche e non aggiornate. Dunque, Immuni arriva o no?

Quando uscirà l’app Immuni: le ipotesi

Molti la davano in arrivo per fine maggio ma nella recente conferenza stampa di Conte non si è è parlato di nulla al riguardo. Dunque a che punto siamo?

Dopo esser stata annunciata per inizio maggio e poi “a cavallo della fine del mese”, l’app sta arrivando a rilento: molti gli iter burocratici e le analisi dei tecnici che stanno mettendo uno stop all’uscita dell’app.

A partire dalle omande su come funzionerà l’app per la prevenzione dei contagi e sulle funzioni di Immuni, senza parlare delle critiche all’app Immuni per la questione privacy.

Al momento, dichiarazioni alla mano, possiamo ipotizzare che sia disponibile tra fine Maggio e i primi giugno.

L’Istituto Superiore di Sanità è chiaro riguardo Immuni: l’applicazione dovrà essere avallata da una struttura sanitaria in grado di applicare test diagnostici all’interno della popolazione, con lo scopo di identificare positivi e negativi.

Il rischio, è avere dati ridotti, falsati, o non contemporanei. Insomma, la strada è ancora lunga: in attesa di capire quando e se usarla, è sempre doveroso proteggersi con le forme ormai note: mascherine, guanti, igienizzanti e distanza sociale.