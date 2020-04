App ufirst, cos´é: addio code ai supermercati in Quarantena. Come funziona, in quali negozi, come scaricarla

App ufirst, cos´é: addio code ai supermercati in Quarantena. Come funziona, in...

Se ne avete abbastanza delle code ai supermercati per via della quarantena, allora forse il vostro momento sta per arrivare, poiché pare si possa dire addio alle code e alle lunghe attese grazie ad una App.

Di quale app si tratta? Come funziona? Chi puó usarla e in quali esercizi commerciali? E´presto detto. Stiamo parlando dell’app ufirst. Ma cos´é questo ufirst?

App ufirst, cos´é: addio code ai supermercati durante isolamento per coronavirus. Ecco come funziona

Si tratta di una app che funziona per i supermercati Esselunga hanno sviluppato un sistema elimina-code tramita l’app per smartphone ufirst.

Lo scopo é servire velocemente e tutelare i clienti al contempo. Una delle problematiche a corollario di questa quarantena è stata proprio la necessitá per tutti cittadini di mettersi in fila con mascherina e carrello in attesa di entrare nei supermercati.

Fare la spesa, tra distanziamento sociale e lunghe attese, per i cittadini é divenuto uno stress. Essendo obbligati ad attendere ore prima di entrare, col rischio poi anche di non trovare piú neppure i beni di cui si ha bisogno, i cittadini sono alla ricerca di risposte.

Una soluzione potrebbe averla trovata la Esselunga, tramite appunto l’app ufirst.

Esselunga concede ai clienti l’app elimina coda di modo che ognuno possa conoscere quanta fila ci sia prima di entrare. Chiunque abbia l’app ufirst, potrà prenotare il numero d’ingresso da smartphone e seguire l’andamento della fila.

Di conseguenza potrá gestire il tempo liberamente, e uscire di casa solo quando sarà certo che di entrare. L’app permette inoltre di conoscere quale supermercato Esselunga è più vicino alla abitazione.

La nuova app ufirst è in fase di test e verrà implementata in Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte. L’obiettivo è di portare l’app in ogni città in cui ci sono degli store Esselunga.

Il direttore di ufirst ha detto: “Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto siamo particolarmente orgogliosi di scendere in campo al fianco di una realtà come Esselunga che garantisce l’accesso ai beni di prima necessità, in un momento in cui la corsa alla spesa è frenetica, mettendo la tutela della salute e di quella dei propri dipendenti e clienti al primo posto”.