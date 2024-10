Appalti Anas, 9 indagati

Appalti Anas, sono 9 gli indagati per ipotetiche tangenti da 400 mila euro: perquisizioni in corso a fronte di una indagine della procura di Milano che vede al centro, appunto, appalti per 400 milioni di euro.

aggiornamento ore 7.00

Ci sarebbero nove persone indagate, tra cui due funzionari Anas (che risulta essere estranea al fatti) tra le persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano relativa ad una presunta corruzione connessa ad appalti pubblici.

L’indagine, guidata ai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, fa rifermento ai reati di corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio e turbata libertà degli incanti.

Aggiornamento ore 12.04

Le perquisizioni, che si riferiscono a nove persone e tre società, sono state a lungo in corso nelle sedi Anas. L’indagine della procura di Milano vede al centro appalti per 400 milioni di euro e presunte tangenti “per 300-400 mila euro”.