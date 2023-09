Apple aggiornerà software iPhone 12

(Adnkronos) – Apple ha annunciato oggi che provvederà a rilasciare un aggiornamento del software dell’iPhone 12, lanciato 3 anni fa, per adeguarsi alle disposizioni sulle radiazioni elettromagnetiche, dopo il duro monito lanciato da parte dell’autorità di regolamentazione francese. L’aggiornamento terrà conto dei test condotti dall’agenzia francese Anfr responsabile delle telecomunicazioni, ha affermato il colosso di Cupertino.

Apple ha sottolineato che la decisione è “legata a uno specifico protocollo di test utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi e non a un problema di sicurezza”. Fin dal suo lancio nel 2020, l’iPhone 12 è stato certificato come conforme agli standard globali. Martedì l’Anfr aveva bloccato la vendita “in tutti i canali di distribuzione in Francia”, aggiungendo che se Apple non avesse apportato le modifiche necessarie “il più presto possibile”, tutti gli esemplari sarebbero stati soggetti a richiamo.

Il monito è giunto dopo un test condotto dall’autorità su 141 telefoni per determinare quante radiazioni elettromagnetiche assorbe il corpo durante il funzionamento del telefono. E dalle verifiche è emerso per l’iPhone 12 un valore superiore al consentito in alcune situazioni. Oggi, l’annuncio dell’aggiornamento mentre un portavoce dell’autorità di regolamentazione tedesca ha spiegato come Berlino stia valutando le normative della Francia, considerate come un modello per tutta l’Unione europea.