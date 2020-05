Apple Glass: come funzionano, prezzo, caratteristiche degli occhiali a realtà aumentata

Apple Glass pronti a conquistare il mercato. L’ultima trovata dell’azienda di Cupertino, dopo aver rivoluzionato il mercato di smartphone, tablet e smart watch, sarà quella degli occhiali con funzionalità da realtà aumentata.

A dare la notizia lo Youtuber Jon Prosser, celebre per i “leak” dal mondo tecnologico e particolarmente attento alle mosse della Apple.

Vediamo tutto quello che si sa già degli Apple Glass: funzionalità, quanto costeranno, caratteristiche del nuovo gadget hi tech della Apple.

Apple Glass: quanto costeranno e che funzioni avranno. Possibile prezzo degli occhiali VR, data di uscita

Gli Apple Glass saranno un device rivoluzionario in grado di collegarsi all’iPhone in wifi. Non saranno equipaggiati di fotocamera, a quanto risulta, ma dovrebbero avere lo scanner LiDAR sul lato destro.

La ricarica degli occhiali sarà in modalità wireless, esattamente come per i modelli di iPhone di ultima generazione. Secondo Prosser, ci sarebbe già una probabile data di uscita di Apple Glass: fine 2020 o inizio 2021 per l’annuncio, vendita fra il 2021 e il 2022.

Il prezzo ipotizzato per questo prodotto sarà di 499 dollari. Fra le altre caratteristiche di Apple Glass, la possibilità di montare lenti graduate in caso di difetti di vista, secondo lo youtuber che “giura” di aver toccato il prodotto con mano, anche se Apple per ora non ha dato alcuna notizia in merito.