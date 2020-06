Apple presenta iOS 14: nuovo layout, modalità Picture in Picture, Apple Maps

Apple ha finalmente annunciato le funzionalità chiave del suo prossimo sistema operativo per iPhone, iOS 14.

Il nuovo sistema ha diversi utili aggiornamenti, tra cui la modalità Picture-in-Picture, un nuovo layout della schermata iniziale e gli aggiornamenti di Apple Maps.

La prima modifica è alla schermata principale dell’iPhone, con l’annuncio di una nuova funzionalità chiamata App Library.

Sebbene la maggior parte degli utenti di iPhone disponga attualmente di app distribuite su più pagine, il nuovo spazio organizza automaticamente le app su una pagina.

Apple ha dichiarato: “Ora con la libreria di app, non ho bisogno di tutte quelle pagine per le mie app. Ora ottengo una vista ingrandita e tocco per nascondere le pagine che non mi servono più.

La modalità Picture-in-Picture è invece una funzionalità che gli utenti chiedono da anni e ora Apple ha annunciato che sta finalmente arrivando.

Ciò ti consente di guardare video in una piccola finestra, mentre navighi ancora sul tuo smartphone, invece di dover mettere in pausa il video e tornare su di esso.

Infine, dopo essere stato lanciato negli Stati Uniti, l’ultimo aggiornamento di Apple Maps arriverà in altri paesi quest’anno. Le nuove funzionalità includono guide per aree specifiche, percorsi ciclabili e percorsi di veicoli elettrici (EV).

Per i conducenti di auto elettriche, Maps monitorerà la tua carica attuale e aggiungerà automaticamente fermate di ricarica lungo il viaggio.