Apple, scivolone in Borsa: ecco cosa pesa sul gigante di Cupertino

(Adnkronos) – Scivolone in borsa per Apple. Ieri le azioni che hanno chiuso ieri in ribasso dell’1,71%, a 176,30 dollari per titolo, dopo la presentazione da parte dell’azienda dei nuovi iPhone15, che saranno in vendita a partire dal 22, anche se potranno essere prenotati a partire da venerdì 15 settembre.

Alcuni giorni fa, il gigante di Cupertino aveva già subito forti cali del mercato azionario dopo che il governo cinese aveva vietato ai suoi funzionari l’uso professionale dell’iPhone sul posto di lavoro. Nel bel mezzo di una guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti, ieri si è appreso anche che la Francia ha interrotto la commercializzazione dell’iPhone 12 nel Paese perché emetteva onde elettromagnetiche troppo potenti. Il governo francese ha chiesto ad Apple di attuare tutti i mezzi possibili per porre rimedio a questa situazione.