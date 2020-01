Apple Store a Roma: nuova apertura a Via del Corso, quando e dove? 120 posti di lavoro disponibili

Il nuovo Apple Store a Roma aprirà in via del Corso in primavera. Con la comunicazione della data ufficiale parte ufficialmente il count down per l’apertura del nuovo negozio. Dopo tanto tempo in cui si sono rincorse le voci di corridoio, quindi, il nuovo Store della mela morsicata sarà una realtà nel centro storico della Capitale.

Il negozio sarà all’interno di Palazzo Marignoli, in prossimità dell’incrocio con via del Parlamento. La location era già stata evidenziata dai rumors ed è stata quindi confermata come quella ufficiale.

Apple Store a Roma: la data di apertura, quando apre, dove apre e posti di lavoro disponibili

Il negozio sarà quindi al civico 184 di via del Corso, a Roma, esattamente di fianco alla ex Rinascente. La novità è che si chiamerà “Apple via del Corso“, quindi non più Store, per richiamare la volontà della società di Cupertino di creare spazi multifunzionali in luogo di semplici negozi. E quello di via del Corso sarà un “flagship” Store, ovvero quelli che la Apple considera i negozi principali nelle grandi città.

Anche se non si ha ancora la data precisa di apertura dello Store, è chiaro che la Apple abbia investito tantissimo in questo progetto, anche dal punto di vista della creazione di posti di lavoro. Saranno in tantissimi infatti a inviare il proprio curriculum per rispondere alla richiesta per coprire ben 120 posti di lavoro all’interno dell’Apple via del Corso.

Con questa apertura ci sarà intanto la prevista chiusura dell’Apple Store di Roma Est con la ricollocazione dei dipendenti su tutta l’area della Capitale.