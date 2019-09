Apple svende iPhone in Italia a causa di un incendio, ma è una truffa

Un incendio a uno dei più grandi magazzini Apple in Italia spinge la famosa azienda a svendere iPhone all’irrisoria cifra di 2 euro. A riportare la notizia è Ansa. Anzi, no, un sito uguale in tutto e per tutto a quello della più famosa agenzia di stampa italiana.

Quella che sta circolando in queste ore, infatti, è una bufala architettata al solo scopo di truffare ignari utenti che ammaliati della vantaggiosa offerta investono pochi euro per accappararsi un costo smartphone.

IPhone svenduti. È una truffa

Ad un occhio poco attento ed esperto la notizia battuta dal sito identico a quello dell’Ansa, potrebbe sembrare del tutto originale. La grafica della pagina è infatti identica alla controparte reale, l’articolo è ben scritto e i link contenuti all’interno di esso indirizzano ad un sito identico a quello di Apple.

Proprio lì è possibile acquistare iPhone a 2 euro. Peccato che si tratti di una truffa. Quello di utilizzare copie di siti autorevoli per rendere virali tali fake news è un escamotage noto, perché rassicura gli utenti e li spinge a provare l’affare. Quello che si trovano è invece, ovviamente, un pugno di mosche in mano. Mentre i truffatori arrivano a guadagnare anche considerevoli cifre derivanti dal grande afflusso di utenti attratti dalla notizia fake.