Apprensione a Pomezia – Il M5Slocale: “No al fotovoltaico a Campo Jemini, metterebbe a rischio la salute di migliaia di cittadini”

Eccola, puntuale, la nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di Pomezia, che tiene a rimarcare: “L’amministrazione Felici sapeva di questo progetto, ha partecipato alla Conferenza dei servizi, chiusa in tempi record, ma non ha ritenuto necessario né opportuno darne comunicazione preventiva in Consiglio comunale, lasciando all’oscuro cittadini e Comitati di quartiere.

Eppure ci sono molte criticità. L’impianto, corrispondente a circa 12 campi da calcio, genererà un importante aumento di campi elettromagnetici a pochissimi metri dalle abitazioni di molti cittadini, oltre a deturpare il paesaggio naturale, attualmente tutelato dal Regolamento del Verde”.

Ma non solo, proseguono i Pentastellati, “Gli scavi previsti potrebbero comportare un serio rischio per la salute dei cittadini, a causa della dispersione del gas radon, di cui il nostro sottosuolo è ricco.

Per questi motivi – avverte concludendo il Movimento 5 Stelle pometino –abbiamo presentato un’interrogazione urgente alla Sindaca per ottenere risposte su questo progetto scellerato, che mette a serio rischio il territorio di Campo Jemini e la salute dei residenti“.

