Aprilia, 38enne accusato di maltrattamenti in famiglia

Ad Aprilia, i carabinieri hanno eseguito stamattina un’ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di un uomo di 38 anni, con l’accusa dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’uomo è finito in manette dopo gli elementi raccolti dal Comando Stazione carabinieri di Aprilia, e in particolare dopo la denuncia risalente allo scorso mese di settembre, sporta da parte della compagna del 38enne, appunto per maltrattamenti e lesioni. L’attività d’indagine ha consentito di confermare le vessazioni poste in essere da parte dell’indagato nei confronti della sua compagna, aspetti che hanno portato quindi all’arresto.

