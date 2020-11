Aprilia, assalto a cassa supermarket, ecco dove

Aprilia, assalto alla cassa continua di un supermercato di prodotti surgelati di via Mascagni ad Aprilia. Ignoti hanno sfondato una delle vetrine e hanno fatto saltare la cassa continua che si trova presso la rivendita Euro Surgelati, situato alle porte della città, portandosi via un bottino che oscilla tra 4500 e 5000 €. Al momento non risulta che i banditi si siano diretti anche all’interno della rivendita presso le casse ma si siano limitati solo a prelevare il contante nella cassa rinforzata. Questa mattina è stata sporta formale denuncia presso il comando dei carabinieri di Aprilia.

Ardea, lotta contro abbandono rifiuti in strada

La Polizia locale di Ardea ha sorpreso un uomo di 55 anni intento ad abbandonare rifiuti in strada. L’automobilista, residente a Rocca Priora ma probabilmente proprietario di una seconda casa ad Ardea, ha pensato bene di pulire la cantina e di disfarsi delle cose che non gli servivano più lasciando tutto su Lungomare degli Ardeatini, all’altezza di via Alessandria. L’uomo non si è accorto tuttavia che in quel momento era in arrivo sul posto una pattuglia della Polizia locale che, in servizio sul territorio, ha proceduto alla identificazione dell’automobilista, multato per 160 euro secondo quanto prevede la legge. All’uomo è stato intimato di raccogliere quanto appena gettato e invitato in ufficio a portare in visione la successiva certificazione dell’avvenuto smaltimento.