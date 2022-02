Aprilia, nuova vittima della strada

Aprilia perde un’altra giovane vita per colpa della strada. È morto Stefano Siviero, 27enne rimasto coinvolto in un incidente sulla Nettunense ad Aprilia domenica pomeriggio.

Il giovane, in sella alla moto acquistata da meno di un mese, ha impattato contro un’auto all’altezza dello svincolo per la Pontina, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale e della Polizia locale.

Il 27enne è stato portato in eliambulanza all’ospedale San Camillo, dove ha lottato per restare in vita. Tutti gli sforzi dei medici sono stati vani.