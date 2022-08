Aprilia, sequestra e malmena un uomo per farsi pagare credito di lavori edili

Sequestra un uomo e lo malmena e stordisce, fotografandolo con il volto tumefatto, al fine di indurre la sua società a pagare dei crediti relativi a lavori edili svolti con il superbonus 110%. Una vicenda oscura e ricostruita dalla Polizia, che ha eseguito l’arresto per un 35enne, indiziato di sequestro ai fini estorsione aggravata dal metodo mafioso. Fatti che si riferiscono allo scorso mese di maggio ad Aprilia. La responsabile di una società in zona Magliana aveva segnalato il sequestro di un suo collaboratore, ad opera di un imprenditore del settore edile. Questi vantava un credito per lavori svolti in un immobile di Anzio e alcuni locali romani. L’imprenditore vantava di avere conoscenze nella criminalità romana, e per ottenere il denaro ha sequestrato per circa 5 ore un uomo, rilasciato poi soltanto dopo il pagamento di 1620 euro. Per lui sono scattate le manette.