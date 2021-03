Aprilia, tombini KO: rete fognaria straripata

Piove e la rete fognaria di Aprilia non regge: i tombini straripano

Uno spettacolo quasi impressionante. Sotto la pioggia battente, un vero fiume mette a dura prova gli automobilisti di Aprilia, segno evidente che la rete fognaria non regge più.

Lo prova il fatto che alcuni tombini trasformati in fontane ributtano acqua verso l’alto inondando la strada, costringendo le auto a improvvisare pericolosi slalom sull’asfalto nel bel mezzo della carreggiata. In questo video vediamo via Aldo Moro (incrocio con via via Seneca) poco prima dell’alba, peraltro al buio e coi lampioni spenti.

Seguono aggiornamenti