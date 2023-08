Arabia Saudita, Fabinho gioca bene: tifoso gli regala Rolex – Video

(Adnkronos) – Giochi bene? Un tifoso ti regala un orologio prezioso, magari un Rolex. Dopo le follie del calciomercato, l’Arabia Saudita propone altri bonus per i calciatori: non solo contratti e ingaggi record, ora arrivano anche i regali di grande valore da parte dei tifosi. Fabinho, ex centrocampista del Liverpool, guadagna circa 18 milioni a stagione nell’Al Ittihad. Dopo la vittoria per 3-0 sul campo dell’Al Raed, il giocatore è stato fermato mentre cercava di salire sul pullman: un giornalista tifoso gli ha messo al polso, come premio, un orologio di valore. “Davvero?”, ha chiesto Fabinho inizialmente sorpreso. Davvero, sì. “Grazie mille…”.