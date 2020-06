Arbore: “Torno su Raidue con ‘Striminzitic Show’, per regalare 21 serate di leggerezza”

“Striminzitic è un neologismo italo-inglese maccheronico (che si spera essere valido anche per gli italiani che un domani guarderanno questo programma dall’estero), per avvertire gli spettatori di non attendersi l’evento televisivo del sabato sera con luci, lustrini, balletti, orchestra e ragazze Coccodè, perché ne rimarrebbero delusi“.

Eccolo, con uno uno show che definisce “home made” o meglio, come direbbero i suoi amanti napoletani, “casa e puteca”: uno dei suoi ‘soliti’ show ‘anima e cuore’ ai quali ci ha abituati, come sempre concepito nel salotto di casa, “dove non ci sono assembramenti di amici, nel pieno rispetto delle necessarie misure restrittive in atto al momento della registrazione”.

Arbore: “Apro per voi i miei archivi personali”

Dunque, Renzo Arbore, l’eterno Dj-talent-scout e precursore di musica e mode annesse, da lunedì su Rai2 con questo ‘Striminzitic Show’, ben 21 puntate (con la prima, lunedì 8 giugno in prima serata), il venerdì in seconda serata.

Dietro questa nuova avventura ‘arboriana’, lo storico autore Ugo Porcelli, e l’ex boy prodigio del jazz Gegè Telesforo, che hanno finalmente convinto l’inventore di ‘Bandiera gialla’ ad andar a metter mano al suo preziosissimo archivio personale. Dunque avremo modo di vedere alcuni dei momenti più curiosi e particolari della carriera dello showman, non senza momenti anche di rara qualità artistica. Uno show, come da consuetudine, rivolto a quello che Arbore amorevolmente definisce uno “scelto pubblico, spettatori già inclini all’ironia e all’allegro non-sense, nella speranza di poter regalare 21 serate di leggerezza e distrazione in un momento così particolare per il nostro Paese”.

Max