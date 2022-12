Ardea, 22 ammessi tra i vigili: c’è Ludovici: è polemica

Nel Comune di Ardea sono in 22 i candidati ammessi al posto di vigile urbano su 133 in concorso. Fra questi, spicca il nome di Luana Ludovici, assessora con delega al personale. Una situazione che sta facendo discutere e che ben presto ha valicato i confini del Comune rutulo, dopo la denuncia della lista Ardea Domani.

“Abbiamo scoperto qualche giorno fa che l’assessora al personale ha partecipato con successo alle prove preselettive del concorso per divenire agente di Polizia Locale” ha dichiarato Luca Vita, ex candidato sindaco con la lista Ardea Domani. “Evidentemente la delega le è piaciuta così tanto che ha deciso di entrare a far parte del personale dell’Ente che governa. Qualcuno ha già detto: ma la legge non lo vieta. Vero. Ma la storia dimostra chiaramente che non sempre ciò che è lecito è automaticamente anche giusto: non basta che la legge consenta ad un assessore di affrontare le prove concorsuali nel Comune dove svolge il proprio incarico. La scelta giusta, anche per la stessa assessora, è che non vi sia alcuna ombra di conflitto di interesse”.